ЕАЭС может повысить антидемпинговую пошлину на украинские колеса

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) намерены применить антидемпинговые пошлины на цельнокатаные колеса украинской компании «Интерпайп» Виктора Пинчука.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) насчитал 34,22% демпинговой маржи «Интерпайпу» при продажах цельнокатаных колес в ЕАЭС. Решение о введении пошлины должно быть принято в течение полутора месяцев.

Известно, что на долю «Интерпайп» приходится более 99% импорта колес в ЕАЭС. Расследование проводилось по заявлению АО «Выксунский металлургический завод» (мощность 850 тысяч колес в год), и АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (мощность 550 тысяч колес). На их долю в 2013-2016 годах приходилось 97% выпуска колес в ЕАЭС, еще 3% было у казахского «Проммашкомплекта». Жалоба подана в декабре 2016 года, заявители настаивают на увеличении пошлины для «Интерпайпа» с 4,75% до 51%. При этом за время расследования долларовая цена на украинские колеса упала на 7,3%.

Эксперты заявляют, что повышение пошлин для «Интерпайпа» может привести к дефициту колес в России: при совокупной мощности ВМЗ и НТМК 1,4 млн штук цельнокатаных колес в год около 560 тысяч единиц идет вагоностроителям, еще 280 тысяч штук экспортируется, а вагоноремонтным компаниям остается 560 тысяч колес в год при их ежегодной потребности 1,45 млн штук.

Глава совета потребителей при ОАО РЖД Илья Южанов в конце ноября 2017 года заявил, что пошлины для «Интерпайпа» уже составляют 9,75% (с учетом ввозной), а искусственное ограничение конкуренции приведет к монопольному повышению цен. Так, с января 2016-го по ноябрь 2017 года цена на цельнокатаные колеса у игроков РФ выросла на 30%, пишет «Коммерсант».

По данным еще одного источника издания из числа металлургов, с 2013 по 2016 год «Интерпайп» увеличил долю рынка с 10% до 24% за счет демпинга, а российские игроки до конца 2016 года сдерживали цены, несмотря на рост себестоимости и инвестиций в модернизацию. Эксперт уверен, что в 2018 году для рынка ЕАЭС хватит существующих мощностей, тем более что «Проммашкомплект» с середины 2018 года введет дополнительные мощности на 200 тысяч цельнокатаных колес в год, а «Интерпайп», скорее всего, не уйдет совсем с рынка союза. При этом Южанов подчеркивает: если в 2013-2016 годах совокупные мощности игроков были загружены менее чем на 50%, то в конце 2016-го наметился рост рынка, а уже с 2019 года возможен спад потребления на два-три года.

Между тем, в ОМК заявили, что приветствуют «справедливое решение ЕЭК», в Evraz отказались от комментариев. В ассоциации металлургов РФ «Русская сталь» сообщили, что поддерживают меры «устранения недобросовестной конкуренции, которую украинская компания применяет на протяжении многих лет как на рынке ЕАЭС, так и на рынках США и ЕС.

«Сегодня потребность в колесе – 1,2-1,3 млн штук, а потенциал наших производителей – 1,1 млн, хотя заявляют большие мощности. Соответственно, ценник растет неадекватно – с 19 тысяч до 33 тысяч рублей», – цитирует «Коммерсант» свой источник среди потребителей. В объединении вагоностроителей также подчеркнули, что заинтересованы в широком круге поставщиков и не являются сторонниками введения антидемпинговых пошлин, так как они сказываются на цене вагонов.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 22.01.18

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