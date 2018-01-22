В детсадах и школах Крыма стремительно растут объемы фальсифицированной молочной продукции

Каждый второй молочный продукт, попадающий в учебные заведения Крыма, содержит пальмовое масло. Об этом заявил председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объемы молочных фальсификатов, обнаруженных в детских садах и школах полуострова, стремительно растут. Если по итогам первого полугодия 2017 года говорили о 24%, то в декабре речь уже шла о 46%. А сейчас – о 50%.

«Мы отобрали 140 проб в разных городах и районах Крыма, – сообщил Иванов. – Из 140 проб 68 оказались инфицированы растительными жирами. Это пальмовое масло в лучшем случае. И это детские сады и школы!»

Он отметил, что продукция, реализуемая в неофициальных торговых точках, может быть вообще опасной для здоровья: «Кто и откуда эти продукты взял? В каком температурном режиме они хранились? Сколько им уже времени? Конечно, наш иммунитет будет какое-то время бороться, но это не значит, что можно пренебрегать здоровьем».

По словам Иванова, некачественная продукция изъята, информация об обнаруженных фальсификатах передана в правоохранительные органы и Роспотребнадзор – сотрудники контролирующего органы должны отозвать сертификат производства, что означает остановку работы производителя.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 22.01.18

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