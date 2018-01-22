Под Балаклавой поисковики нашли останки советских солдат

Поисковики из ялтинских отрядов «Пересвет» и «Крымский Рубеж» обнаружили в районе Балаклавы останки шестерых красноармейцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рядом с одним из бойцов, найденном в неглубокой стрелковой ячейке, выбитой в скале, обнаружены ложка, противогаз и лопатка. По всей вероятности, солдат погиб зимой-весной 1942 года при сильном минометном обстреле. В настоящее время поисковики устанавливают, где служил погибшего, так как ни документов, ни подписанных вещей при нем не обнаружилось.

Опознать остальных красноармейцев будет очень сложно, так как участники поисковых отрядов нашли лишь фрагменты их тел, сообщает ялтинский городской сайт.

Отметим, что в начале декабря прошлого года на феодосийском городском кладбище перезахоронили останки тридцати пяти советских солдат, погибших в боях под Феодосией в 1942 году. Они были обнаружены в ходе Вахты Памяти в районе строительства трассы «Таврида». Имена двух красноармейцев удалось установить по сохранившимся медальонам.

Балаклава, Оксана Мурзина

Балаклава. Другие новости 22.01.18

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