Главврач больницы в Крыму, не работая, получила полмиллиона рублей

В Крыму будут судить бывшего руководителя больницы из-за незаконного присвоения крупной суммы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в злоупотреблении должностными полномочиями обвиняют экс-главврача Раздольненской районной больницы.

«По версии следствия, обвиняемая на протяжении более полутора лет незаконно получала зарплату и стимулирующие за работу в должности врача-стоматолога при том, что фактически ее не осуществляла», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По данным надзорного ведомства, главврач, присвоив зарплату и другие выплату положенные стоматологу, «заработала» почти полмиллиона рублей. Прокурата утвердила обвинительное заключение, материалы дела направлены в Раздольненский районный суд.

Как пояснили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Крыма, речь идет о Елене Дорожко, которая была уволена со своего поста в 2017 году.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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