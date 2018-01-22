Крымский политолог: Порошенко не заговаривается, он – проговаривается

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз предательски оговорился, поведав своим соотечественникам в день соборности «Незалежной» об украинском оккупанте, который топчет Донбасс.

«День соборности будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу суверенную украинскую землю», – выговорил верховный главнокомандующий.

Как сообщал «Новый День», Порошенко не впервые рассказывает об украинских оккупантах в Донбассе. В прошлом году он заявил о «временной украинской оккупации» неподконтрольных Киеву республик.

Крымский политолог и специалист по межнациональным проблемам Вадим Мордашов отмечает, что первоначально заявив об украинской оккупации Порошенко, не оговорился.

«Украина не была такой вот огромной. Там была маленькая территория Запорожской сечи и немножко Киева. Большевики решили подарить Украине Донбасс, Хрущев подарил Крым, потом была подарена и Одесса. То есть, Украина – это искусственное образование, которое создали из кусков.

Все терпели, но когда начался переворот, то Донбасс и Луганск не восприняли его и подняли восстание. Они не согласились быть под незаконной властью, которая пришла путем переворота.

И вот сегодня незаконная украинская власть пытается захватить и оккупировать непокорные земли, которые отказались подчиниться.

Порошенко сказал правду – незаконная майданная власть пытается захватить, нагнуть и оккупировать Донбасс», – поделился с РИА «Новый День» своим мнением эксперт.

Мордашов также почеркнул, что все «мечты» о возвращении Донбасса под контроль Киева носят лишь коммерческий интерес. «У Порошенко коммерческие цели. Люди ему не нужны, ему нужна территория: в Донбассе уголь, там много чего, поэтому человек не оговорился, а сказал то, что у него на душе», – заключил политолог.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 22.01.18

Новым идеологом Cевастополя займется Следственный комитет. / В Севастополе пациентка избила фельдшера скорой. / Главврач больницы в Крыму, не работая, получила полмиллиона рублей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»