Много шума и ничего: Украина затягивает подачу антироссийских исков в Международный арбитраж

Украина намерена передать меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Международный арбитражный суд 19 февраля. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

Как уже сообщал «Новый День», Украина обвиняет Россию в добыче полезных ископаемых на «украинском» шельфе в Крыму, заявляет о краже морских ресурсов и загрязнении украинских территорий, в том числе и во время строительства Керченского моста, и требует за это солидную компенсацию. Отметим, еще в январе прошлого года было заявлено: все необходимые досудебные процедуры завершены, и арбитраж начнет работать уже с середины 2017 года.

Однако в мае Постоянная палата третейского суда в Гааге опубликовала документы, согласно которым Украине был дан срок до 19 февраля 2018 года на подготовку иска. Меморандум, согласно требованиям, должен содержать изложение обстоятельств, на которые опирается украинская сторона, заявление по вопросу права и пояснения. Украина, постоянно утверждающая, что у нее давно готовы все документы и доказательства, решила тянуть до последнего.

При этом, по словам Климкина, Киев намерен подать в суд еще один меморандум о возможных нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Эти обвинения должны быть подготовлены до 12 июня. С ними в «Незалежной» тоже не торопятся – подача иска запланирована как раз на июнь.

«Там уже много разных вещей готово», – заявил Климкин, уклоняясь от конкретных ответов. По его мнению, «Незалежная» демонстрирует в крымском вопросе комплексный подход.

В целом, Киев оценивает финансовый ущерб для Украины из-за присоединения Крыма к России не менее чем в 100 млрд долларов, и эта сумма постоянно растет.

Киев, Платон Ефимчук

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