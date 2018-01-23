Крымчан «развели» на желании получить кредит

Два жителя Симферопольского района пойдут под суд за серию мошенничеств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница одного из сел и ее знакомый придумали способ «подработки»: злоумышленники разместили в интернете объявления о возможности быстрого получения кредита в кратчайшие сроки с минимальным набором документов. Клюнувшим на объявление мошенники представлялись сотрудниками одного из банков полуострова. Они гарантировали потерпевшим быстрое оформление займа в течение суток, несмотря на кредитную историю клиента.

В зависимости от суммы кредита, за свои «посреднические» услуги пара просила перечислить на расчетный счет от 10 до 35 тысяч рублей. После того, как деньги переводились, «посредники» выключали мобильные телефоны и переставали выходить на связь.

В ходе обысков у злоумышленников были обнаружены и изъяты мобильные телефоны и сим-карты, записные книжки с анкетными данными потерпевших, банковские карты, на которые доверчивые крымчане перечисляли деньги.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Задержанные уже признались в совершении 44 подобных преступлений. Согласно санкции статьи «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору» паре грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

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