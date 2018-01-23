Крымские сёла остались без света из-за льда

Три крымских села остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом завил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик на заседании Совмина республики.

«Сегодня в 3 часа 40 минут в Джанкойском районе из-за погодных условий произошел обрыв проводов. Из-за обледенения», – сообщил министр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Белика, получив информацию об аварии, бригады электриков выехали на место. Часть потребителей уже подключили к электроснабжению.

«Полностью восстановлено электроснабжение будет к 12 часам, сегодня», – сказал Белик.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру доложить ему о ситуации после завершения работ.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.01.18

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