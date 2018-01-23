Из аэропорта Симферополя выгонят «бомбил»

Правительство Крыма решило объявить войну таксистам, «терроризирующим» туристов в аэропорту Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поток жалоб на хамское поведение частных перевозчиков в аэропорту в минувшем сезоне значительно вырос. Туристы заявляют, что таксисты буквально набрасываются на них еще в зале получения багажа, заламывая при этом цены: так, если на специально вызванном такси доехать до центра Симферополя стоит около 400 рублей, то «бомбилы» просят 1,5 тысячи. За доставку в Ялту они требуют от 4 тысяч рублей, в то время как экономически обоснованная цена – около 2 тысяч.

При этом «бомбилы» вместе со своими автомобилями могут находиться на территории аэропорта сколько угодно долго, а другим водителям на посадку-высадку пассажиров отводится 15 минут, после чего начинает взиматься плата за пребывание на территории аэропорта. Это наталкивает туристов и автомобилистов на подозрение, что таксисты вступают в сговор с полицией и сотрудниками аэропорта. В транспортной полиции и руководстве аэропорта подобную связь отрицают, настаивая: таксисты находятся на территории аэрогавани официально, оплачивая коммерческую стоянку.

Для того чтобы разрешить ситуацию, Совет министров РК решил объявить открытый конкурс на право работы транспортных компаний на территории аэропорта. Это не означает, что другим въезд на площадь аэровокзала будет закрыт – прежняя 15-минутная схема посадки-высадки будет действовать, как и прежде, для всех. Тот, кто выиграет конкурс, просто получить возможность размещать свои автомобили на территории аэропорта, а власти республики буду точно знать, с кого спрашивать в случае поступления жалоб.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 23.01.18

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