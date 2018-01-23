В Москве задержали иностранца, убившего крымчанина 10 лет назад

Гражданин Узбекистана пойдет под суд за убийство десятилетней давности в Красноперекопске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным следствия, в декабре 2007 года крымчанин и гражданин Узбекистана на почве неприязненных отношений повздорили на лестничной площадке многоквартирного дома. В ходе ссоры иностранец нанес оппоненту множественные удары ножом по голове и телу. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, а убийца скрылся.

38-летнего злоумышленника удалось задержать на территории Московской области. Сейчас иностранец находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

Красноперекопск, Анастасия Зук

Красноперекопск. Другие новости 23.01.18

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