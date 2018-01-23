Перевозчики Крыма нагло обворовывают бюджет республики

Муниципалитеты Крыма не отслеживают пассажиропоток льготников в общественном транспорте, что позволяет перевозчикам наживаться за счет бюджетных средств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об отсутствии эффективной системы контроля за транспортными компаниями было заявлено на заседании Совмина республики.

Министр транспорта Крыма Игорь Захаров сообщил, что ведомство проанализировало систему вычисления коэффициента компенсации перевозчикам за обслуживание льготников. По его словам, результаты анализа позволили выявить «явное несовершенство». В министерстве решили затребовать у муниципалитетов документы – протоколы заседаний комиссий, на которых утверждались коэффициенты, однако местные чиновники не спешат с предоставлением такой информации. Некоторые даже потребовали представить нормативные документы, на основании которых министерство делает запрос.

Между тем, глава Крыма Сергей Аксенов попросил Захарова разъяснить, на что опирались в муниципалитетах при установлении коэффициентов, на основании которых перевозчики получают из бюджета компенсации за обслуживание льготников.

«Должна была выйти рабочая группа. Проехать со всех конечных остановок, определить, в каком маршруте сколько ездит льготников. В течение 3-4 дней провести сплошную инвентаризацию всех маршрутов. После этого вся информация должна была лечь на бумагу, проанализирована, на основании этого определен процент этих категорий граждан и дальше – выведен коэффициент. Хоть кто-то проводил исследование пассажиропотока? Или в кабинетах принималось решение, задумчиво глядя на потолок?» – поинтересовался Аксенов.

Министр предположил, что в ряде муниципалитетов «мониторинг» действительно проводился без выезда. То есть, фактически чиновники ничего не анализировали, решив установить коэффициент по своему усмотрению, без каких-либо обоснований. При этом Захаров подчеркнул, что к проверке уже привлекли управление по борьбе с экономическими преступлениями.

«В 575-м постановлении, где определен порядок возмещения недополученных доходов перевозчиков за льготные перевозки, четко написано: муниципалитет создает рабочую группу, начальник управления транспорта или его зам, скорее всего, является руководителем этой группы. Группа ежемесячно проводит мониторинг по каждому маршруту, с учетом количества льготных категорий», – сообщила на заседании Совмина министр труда и социальной защиты Елена Романовская. По ее словам, такой мониторинг должен проводиться и утром, и вечером.

Аксенов усомнился, что задействованных специалистов хватает для качественного проведения проверок. Тем не менее, по словам Романовской, даже нескольких человек достаточно для того, чтобы понять, что мониторинг в муниципалитете не проводился, а установленный коэффициент – фиктивный.

«Два сотрудника министерства – руководитель отдела внутреннего аудита и начальник планового управления – вдвоем проехали за один день несколько маршрутов в Ялте. Им было достаточно этого времени, чтобы понять, что коэффициент в Ялте был завышен в несколько раз», – заявила Романовская.

По ее словам, к «правильным и правдивым» стоить относить средний коэффициент 0,3-0,4. Все что выше 1 – «натянутый». Но сейчас в муниципалитетах чаще встречается 3 – 4. А в Керчи на одном из маршрутов был установлен коэффициент 34. Что Захаров охарактеризовал как поездку «из одного дома престарелых в другой». Контракт с ушлым перевозчиком разорвали. Тем не менее, Аксенов заявил о необходимости проведения проверки органами МВД.

Ситуация в Керчи удивила и вице-премьера Виталия Нахлупина. По его словам, подобное в городе было в 2016 году, и сейчас ситуация просто «перекочевала в 2018 год». Он напомнил, что в 2016 году в Керчи была затеяна глобальная проверка: сформировали группу из 8 человек, в которую вошли сотрудники администрации и Госкомитета по ценам и тарифам, и отправили специалистов проверять маршруты в течение недели, фиксируя на видео нарушения.

«К середине первого дня граждане начали благодарить людей (из рабочей группы – прим. «НД»), которых уже начали узнавать. Перевозчики зная, что ведется контроль, начали работать по расписанию – вывели большое количество машин, и получили меньший коэффициент», – рассказал Нахлупин.

Захаров пообещал, что работа по урегулированию ситуации будет завершена к 10 февраля.

«Каждый перевозчик должен знать: если он не взял (в автобус) льготника, пенсионера, человека с ограниченными возможностями – это означает уголовное преследование. По-другому не будет», – заявил Аксенов, подчеркнув, что со стороны правительства нарушений нет – все перевозчики вовремя получают деньги за льготников.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.01.18

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