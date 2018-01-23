В Севастополе судят чиновников, «гревших руки» на махинациях с горюче-смазочными материалами

В Севастополе на скамье подсудимых оказались экс-руководитель государственного унитарного предприятия, его заместитель и гендиректор коммерческой фирмы.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе городской прокуратуры, троицу обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия, чиновники и коммерсант в 2014 – 2015 годах присвоили часть денег из городского бюджета, выделенных на приобретение горюче-смазочных материалов.

Для проведения аферы бывший замдиректора госпредприятия привлек в качестве посредника между предприятием и поставщиками подконтрольную ему коммерческую фирму, фактически не осуществляющую хозяйственную деятельность. С компанией заключили договор поставки ГСМ на сумму 100 миллионов рублей в срок до 31.12.2014, а так же дополнительное соглашение к нему, продлив срок поставки до 31.12.2015.

Глава коммерческой структуры, в свою очередь, привлек сторонние организации и завысил разницу между ценой приобретения и продажей ГСМ на 1 миллион 989 тысяч рублей, которые «компаньоны» поделили между собой.

В настоящее время материалы дела направлены для рассмотрения в Балаклавский районный суд.

Севастополь, Новый День, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 23.01.18

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