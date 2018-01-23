Арендаторов крымских пляжей обяжут возводить спортивные объекты

Крымским пляжам присвоят номера и оборудуют их спортивными сооружениями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму началась подготовка к новому курортному сезону. Уже начинают готовить пляжи. В текущем году приемка таких территорий пройдет в 2 этапа: до 1 мая должны быть завершены все строительные и технические работы, а к 1 июня пляжи должны быть готовы полностью.

Арендаторов, в числе прочего, обяжут возвести на берегу спортивные объекты. Как заявили в Совмине РК, туристов не устраивает «тюлений» отдых, они хотят, чтобы им предоставили возможность активного времяпровождения. По большей части, речь идет о площадках для пляжного волейбола, футбола, бадминтона, столов для игры в пинг-понг, а также турниках и брусьях, но возможны и другие варианты.

Кроме того, у каждого пляжа появится свой номер – соответствующая информация будет размещена на видных местах. Этого необходимо для того, чтобы в случае ЧП экстренные службы прибыли как можно быстрее: порой отдыхающие точно не знают, где находятся, медикам и полиции приходится искать нужный адрес «по приметам», пытаясь соотнести то, что описывают по телефону туристы, с реальным местами. В результате теряется драгоценное время. Теперь все официальные пляжи будут пронумерованы и внесены в специальный реестр. Туристам достаточно будет назвать только номер, и диспетчер уже точно будет знать, куда направлять спасателей, медиков или полицию.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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