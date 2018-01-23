В детском саду в Севастополе заморозили детей

В одном из детских садов Севастополя едва не замерзли дети.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», температура воздуха в спальне не превышала 16 градусов тепла, при том что норма – не ниже 19 градусов. Не соблюдался режим и в игровой: температура воздуха в помещении была 18 градусов при норме в 21 градус.
Холод в детсаде и опасение за здоровье детей вынудили обратиться в прокуратуру родителей одного из воспитанников. Проведя проверку, в надзорном ведомстве подтвердили низкую температуру и решили привлечь к ответственности руководство заведения. К тому жепрокуратура выявила и другие нарушения.
«Не обеспечены условия для просушивания детской верхней одежды и обуви, ежедневно не обеззараживается санитарно-техническое оборудование, уборка влажным способом с применением моющих средств проводится некачественно, используется посуда с поврежденной эмалью», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Гагаринского района Севастополя.
Ведомство направило представление в детсад для устранения нарушений, и вынесло постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении заведующего заведением. Материалы дела прокуратура передала в Роспотребнадзор.
Севастополь, Леонид Маковецкий
Севастополь. Другие новости 23.01.18
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