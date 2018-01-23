Каждый пятый крымский пенсионер остался без индексации пенсии В Совмине объяснили почему

122 тысячи крымских неработающих пенсионеров остались без индексации пенсии. Ситуация обсуждалась сегодня на заседании Совета министров Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января 2018 года в России была повышена страховая пенсия неработающих пенсионеров. Однако индексация не коснулась 122 тысяч крымчан. Речь идет о тех, кто получает так называемую сохраненную пенсию.

Напомним, после присоединения Крыма к России всем пожилым обитателям полуострова пересчитали пенсию: украинский размер увеличили в 2 раза и пересчитали в рубли по курсу 1:3,8.

В результате у большинства крымчан пересчитанная пенсия оказалась выше, чем та, что им могли начислить по российскому законодательству. Крымчанам предложили выбрать: сохранять пересчитанную пенсию до тех пор, пока российская ее не «догонит» либо получать пенсию по российскому законодательству со всеми индексациями. В начале 2015 года более 70% крымских пенсионеров получали сохраненную пенсию. На сегодняшний день этот показатель составляет 21%. У остальных показатели начислений по российскому законодательству уже достигли и превысили сохраненный уровень, поэтому они полностью перешли в российское правовое поле и получили индексацию.

Как только у оставшихся пенсионеров размеры российских и сохраненных начислений сравняются, они тоже будут подпадать под повышение страховых выплат, пояснили в Совмине.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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