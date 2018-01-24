Севастополец переехал в Симферополь, чтобы стать вором

Севастополец переехал в Симферополь и обворовывал машины местных жителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 22-летний парень снял комнату у своего знакомого в Симферополе перед новогодними праздниками и занялся преступным промыслом.

В полиции его вычислили после поступившего заявления от местного жителя о похищении магнитолы из автомобиля.

«Ночью, гуляя по району, заметил припаркованный автомобиль, проник в салон и похитил автотехнику. Задержанный дал признательные показания в совершении им еще трех аналогичных краж из автомобилей, совершенных на территории Киевского района столицы республики», – сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

В его съемном жилье оперативники провели обыск, где нашли похищенные магнитолы. Следователи возбудили уголовное дело, жителю Севастополя грозит тюремное заключение до пяти лет. По информации полиции, севастополец уже был судим.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.01.18

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