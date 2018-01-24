В Крыму нашли тайник с боеприпасами (ФОТО)

Крымские пограничники обнаружили в пригороде Армянска тайник с патронами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», схрон находился в районе дачных участков. Целлофановый пакет с патронами был зарыт в земле. Из хранилища изъяли более 160 патронов для пистолета «ТТ» и пистолет-пулемента «ППШ».

«Все выявленные боеприпасы направлены в ЭКЦ МВД по Республике Крым для экспертизы. Сотрудникам органов безопасности предстоит выяснить, кому, а главное для чего, понадобился такой арсенал», – сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 24.01.18

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