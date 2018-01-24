В Крыму современные названия городов и поселков продублируют старыми

В Крыму появятся указатели с историческими названиями населенных пунктов полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые таблички установят в первой декаде февраля.

«Речь идет о вторых исторических названиях населенных пунктов. К действующим официальным наименованиям будут добавлены исторические, что свидетельствует о богатом прошлом нашего родного края», – цитирует депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека РИА Новости.

По его словам, восстановление исторической топонимики опирается на официальный справочник, изданный органами власти, который носит статус научного труда.

«Учеными проведена колоссальная и кропотливая работа – выверено каждое слово, выведен истинный вариант написания», – подчеркнул Бальбек.

Симферополь, Оксана Мурзина

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