В выходные над Крымом сойдутся атлантический и сибирский атмосферные фронты

В Крыму ожидаются морозы и постепенное повышение температуры воздуха к концу недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предстоящей ночью столбики термометров могут опуститься до отметки -15 градусов. В ближайшие два дня также будет морозно: от -4 до -6 градусов. Однако в последующие дни мороз ослабнет.

«В выходные будет теплее, но ждем небольшой снег, местами мокрый. Ночью до -7 градусов. С начала следующей недели начинается поступление воздушных атлантических масс, там будут положительные температуры: начиная от 1 до 6 градусов тепла, а в конце недели даже до 8 градусов тепла», – рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Как сообщал «Новый День», непогода обрушилась на Крым в начале недели. Из-за снегопадов и ветра в распределительных сетях «Крымэнерго» зафиксированы массовые аварии, зимний шторм вмешался и в работу Керченской паромной переправы.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 24.01.18

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