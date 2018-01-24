В Севастополе из окна детского сада выпал двухлетний ребенок

В Севастополе из окна детского сада №27 на улице Хрусталева выпал ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 23 января, сейчас в ситуации разбираются следователи.

Двухлетний мальчик остался без присмотра, когда воспитатели занимались с другими детьми. Сначала он залез на скамейку, потом на подоконник, после чего самостоятельно открыл окно на втором этаже и вместе с сеткой выпал на улицу.

Ребенок получил травму головы, его доставили в больницу, где он сейчас находится вместе с матерью. По оценке медиков, мальчик находится в удовлетворительном состоянии.

«В ходе проверки будут тщательнейшим образом изучены все обстоятельства происшествия, дана принципиальная правовая оценка действиям персонала дошкольного учреждения. По результатам проверки будет принято обоснованное законное решение», – заявили в управлении Следственного комитета по Севастополю.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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