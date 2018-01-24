В Гурзуфе дождями размыло дорогу

В Гурзуфе обвалилась одна из 4 основных дорог, обеспечивающих связь поселка с внешним миром.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участок дорожного полотна у дома №15-В по Гурзуфскому шоссе размыло дождями, и часть дороги просто обвалилась.

«Обрушилось верхнее покрытие дороги, скорее всего, там проходит ливневод. Обвал глубиной порядка 3-х метров. То, что осыпается вниз, засыпает весь ливневод под дорогой, где все засыпано грунтом. Для того чтобы оценить масштаб работы, чтобы все вычистить и осмотреть, необходимо вскрывать проезжую часть, перекрывая движение с двух сторон. Также необходимо разобраться, какие сети проходят на данном участке, чтобы в ходе проведения работ их не повредить», – сообщает пресс-служба горадминистрации Ялты со ссылкой на начальника муниципального коммунального предприятия «ДЭУ» Александра Кононцева.

На время проведения ремонтно-восстановительных работ дорогу перекроют. В качестве объездного пути рассматривается маршрут через Гурзуфский парк. Местные власти обещают, что не будут пускать на территорию парка грузовой транспорт, однако проезд спецтранспорта (пожарной машины, скорой помощи и других) возможен.

Как рассказали местные жители РИА «Новый День», дорогу подмывало давно, однако чиновники не обращали на эту проблему внимания, пока «просто не обвалился кусок, перекрыв путь». По словам сельчан, на месте обвала накануне побывали представители местной власти и пообещали «отремонтировать побыстрее».

Напомним, Гурзуфское шоссе идет от Южнобережного шоссе (Симферополь – Ялта) к набережной имени Пушкина и проходит, главным образом, через туристические объекты.

Гурзуф, Оксана Мурзина

Гурзуф. Другие новости 24.01.18

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