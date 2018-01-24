В Керчи зафиксировано массовое отравление алкоголем

В Керчи смертельно отравились четыре человека.

Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым Евгения Беликова.

Тела 23 января нашел мужчина, заметивший, что его соседи давно не выходят на улицу.

«Обнаруженные тела – без признаков насильственной смерти. Но на месте происшествия нашли пятилитровые бутылки с неустановленной жидкостью», – пояснила Евгения Беликова.

Заключений о том, что именно находилось в бутылках, пока нет. Но следователи не исключают, что погибшие могли отравиться некачественным алкоголем. Среди погибших – хозяин жилья, его сожительница, а также еще один мужчина и женщина. Когда именно наступила смерть жителей Керчи, сейчас устанавливается.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 24.01.18

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