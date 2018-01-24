Крымчанин задушил своего отчима и бросил тело на дороге

Житель Евпатории убил своего отчима прямо на дороге. К

ак передает корреспондент РИА «Новый День», из-за возникшей ссоры, сначала он несколько раз его ударил, затем задушил.

Тело отчима евпаториец бросил на обочине, после чего поспешил скрыться с места преступления.

«Благодаря совместной работе следователей и оперативных сотрудников полиции в кратчайшие сроки удалось установить личность и местонахождение обвиняемого», – сообщают в пресс-службе управления Следственного комитета по Крыму.

Евпаторийца арестовали, следователи продолжаются выяснять все обстоятельства произошедшего.

По данным Следственного комитета, убийство произошло 17 января. Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация о найденном в Евпатории теле мужчине, лежавшем неподалеку от автозаправочной станции. Тогда силовики воздержались от комментариев.

Сегодня корреспонденту РИА «Новый День» в управлении Следкома подтвердили, что найденный тогда мужчина, являлся отчимом обвиняемого.

Евпатория, Леонид Маковецкий

Евпатория. Другие новости 24.01.18

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