«Мы такие мудаки…» В Киеве оценили внешнюю политику Порошенко

Украина методично превращает своих союзников во врагов. Сначала Киев поссорился с Польшей, затем с Венгрией и Румынией, теперь пришла очередь Эстонии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта балтийская страна поддерживает все антироссийские акции «Незалежной». А Киев внес Эстонию в «черный список» оффшорных зон.

«Мы не знаем, что в нашем законодательстве могло подтолкнуть Украину к подобному выводу? Но самое неприятное для нас, что это произошло без предупреждения и консультаций с нами, – заявил глава МИД Эстонии Свен Миксер. – Украина лишила нас возможности среагировать, подготовиться или предоставить объяснения. Это, конечно, будет иметь негативный эффект для деловых связей, и не соответствует характеру и духу отношений между нашими государствами».

«В переводе на человеческий это могло бы прозвучать примерно так:

– Ну, что вы, украинцы, за мудаки такие? Мы ради вас готовы до хрипоты ссориться со своими союзниками, не имея от этого ничего, кроме головной боли, а вы не считаете нужным даже поговорить с нами перед тем, как совершенно безосновательно стукнуть нас по голове!

А такие мудаки. Ибо только мудаки во время войны не заботятся о союзниках и друзьях, – комментирует ситуацию глава организации «Майдан иностранных дел», украинский дипломат Богдан Яременко. – Тем более, если друг – член ЕС и НАТО! Или нам торговля с Эстонией безразлична на фоне роста товарооборота с Россией? А вот в Эстонии торговля с РФ не растет...

Или это просто проявление великодержавного мудацтва – зачем о чем-то консультироваться со страной, которую едва видно на карте мира? Но за поддержкой и в ЕС, и в НАТО мы же к ним прибежим очень скоро. Ну, например, тогда, когда из-за коррупции нас лишат безвиза…

Хочется верить, что это все же проблема мудацтва нашего госаппарата, когда очень крутой профессионал в минфине, который пишет проекты правительственных решений, просто чихать хотел на мнение других ведомств. Хочу верить, что МИД Украины не мог завизировать подобное решение в отношении Эстонии. Потому что если мог, то...

А пока украинские дипломаты хлопают глазами. Ну, а как ты объяснишь в мире феномен мудацтва украинской власти?»

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.01.18

Крымчанин задушил своего отчима и бросил тело на дороге. / Эксперт: Референдумы ООН пусть проводят у себя, Крым – определился. / В Керчи зафиксировано массовое отравление алкоголем. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»