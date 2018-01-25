В России появится робот-хирург, способный оперировать без участия человека

Студенты севастопольского филиала МГУ создают робота-хирурга, который сможет проводить операции без участия человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналогичных разработок в мире пока нет: в США создан Da Vinci, но это манипулятор, которым управляет хирург.

Севастопольский проект не предполагает участие в операции человека: медики будут закладывать в программу требуемые параметры и задавать задачу, а все хирургические манипуляции робот будет делать сам. «На операции будет присутствовать только медсестра, которая будет следить за процессом, не вмешиваясь в него», – рассказывают разработчики.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 25.01.18

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