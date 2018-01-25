Германия обвиняет президента Украины в отмывании денег

В ФРГ президент Украины Петр Порошенко нарушил закон о борьбе с отмыванием денег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в состав агрохолдинга Порошенко «Укрпроминвест-Агро» входит завод по производству крахмала, расположенный в городке Эльстерауэ на востоке Германии.

В торговом реестре указано, что владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является компания «Interstarch Украина» (входит в холдинг «Укрпроминвест-Агро»), которая официально купила 24,95% акций Interstarch GmbH летом 2016 года. Продавцом выступила кипрская компания Camarin Limited, до сих пор остающаяся главным совладельцем завода с долей в 75,05%. Согласно закону о противодействии отмыванию денег, действующему в Германии с прошлого года, Interstarch GmbH, бенефициаром которой и является украинский президент, должна была внести Порошенко в реестр прозрачности. Однако его данных нет ни в перечне учредителей, ни в учредительном договоре, нет сведений о немецком бизнесе и в украинской электронной налоговой декларации Порошенко.

Отметим, по немецкому законодательству, бенефициаром может быть не только владелец существенной доли (более 25 процентов), но и лицо, «осуществляющее контроль над предприятием». Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях является влияние человека на назначение руководящих органов предприятия. Учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Порошенко, президент Украины, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством, хотя и имеет только долю в 24,95 процента, пишет «Deutsche Welle».

За нарушение требования относительно бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро, а в случае повторного нарушения – до миллиона евро.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 25.01.18

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