В Симферополе задержан офисный домушник

В Симферополе задержан 18-летний серийный вор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодой человек «работал» ночью: воришка взламывал пластиковые двери и окна офисов, расположенных на первых этажах. Мужчина вскрывал ломом сейфы и похищал деньги и компьютерную технику. По словам задержанного, технику он продавал, а деньги тратил на собственные нужды.

В настоящее время доказана причастность злоумышленника к трем кражам. Следователи возбудили уголовное дело. Теперь воришке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Киев, Анастасия Зук

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