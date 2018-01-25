Параллельная реальность: в Керчи электронная запись к врачу не гарантирует попадание на прием

Керчане пожаловались главе Крыма Сергею Аксенову на то, что внедренная в детской поликлинике №3 система электронной записи не гарантирует попадание к врачу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родители детей, пришедших накануне на прием по предварительной записи, сообщили, что в итоге ушли ни с чем.

«Ребенок был записан к врачу на 14.50. Мы подошли в регистратуру за медкартой за 15 минут до времени приема и выяснили, что наш педиатр, к которому мы записались, вчера по каким-то личным обстоятельствам вообще не принимает. Нас перенаправили к другому врачу с заверениями, что примут по времени. Но в 14.50 из кабинета второго педиатра вышла третья (второй тоже не принимал, о чем регистратура почему-то была не в курсе) и заявила, что прием окончен, перенаправив всех оставшихся пациентов к еще одному специалисту, под дверями которого уже скопилось человек 10 родителей с детьми. У меня ребенку нужна была справка в сад, мальчику, который был перед нами, тоже. Поэтому мы просто развернулись и ушли, чтобы не подцепить в очереди вирусы и инфекции», – рассказала керчанка, добавив, что написала жалобу Сергею Аксенову на его странице в социальной сети, так как «горячая линия» крымского Минздрава «покрылась инеем» – там просто никто не берет трубку (причем, как стационарного, так и мобильного телефона).

По мнению керчанки, в данном случае ее должны были заранее уведомить об отмене приема и предложить варианты действий: перенести день и время, записаться на этот же день к другому специалисту.

«Система была внедрена для удобства пациентов и врачей. Однако на деле она не работает. И не потому, что в программе сбои. Никаких уведомлений о том, наш педиатр отменил прием, не поступало, напротив, за час пришла смс-напоминание, что мы записаны. Если у сотрудников поликлиники проблемы с компьютерной грамотностью или они не захотели заносить данные по каким-то другим причинам, могли бы по старинке обзвонить по телефону, а не играть с людьми (которые, между прочим, работают), как с футбольными мячами», – возмущается керчанка.

В региональном минздраве оперативно комментировать ситуацию отказались.

Как уже сообщал РИА «Новый День», на информатизацию Крыма было выделено 397,5 миллионов рублей. На эти деньги, в первую очередь, должны были оснастить информационными системами медучреждения полуострова: внедрить электронные регистратуры, электронные медкарты пациентов, телемедицинское оборудование, которое позволит связываться с клиниками всей страны, оснастить машины «скорой помощи» системой Глонасс.

Керчь, Новый День, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 25.01.18

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