Крым возглавил рейтинг регионов по росту зарплат

Крымчане могут похвастаться самым высоким ростом доходов по итогам прошлого года по сравнению с жителями других российских регионов. Об этом заявили эксперты Института экономической политики им. Гайдара и Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно исследованию «Социально-экономическое развитие и состояние бюджетов регионов в 2017 году» заработки у крымчан выросли на 14,2% к результатам прошлого года. Для сравнения в Тюменской области всего лишь на 1,2%.

При этом рост зарплат отмечен всего в 16 из 85 субъектов РФ.

По словам главного научного сотрудника лаборатории исследований демографии РАНХиГС Натальи Зубаревич, на рост реальных доходов крымчан повлияло несколько факторов.

«За 11 месяцев 2017 года динамика безвозмездных поступлений на полуостров увеличилась на 55%. Крым через трансферты получил за это время 80 миллиардов рублей, а весь Дальний Восток – 176 миллиардов рублей.

По данным Крымстата, среднемесячная зарплата в сфере здравоохранения и соцуслуг выросла с 19 тысяч 685 до 24 тысяч 797 рублей, в образовании – с 21 тысячи 748 рублей до 24 тысяч 153 рублей. В реальном секторе экономики Крыма столь стремительным ростом доходов может похвастаться лишь строительная отрасль, где зарплаты за 10 месяцев увеличились с 20 тысяч 098 рублей до 26 тысяч 498 рублей. Это легко объясняется, так как в республике реализуется сразу несколько масштабных проектов: идет строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и др. Трудовые ресурсы на многие объекты приходится привлекать с материка, обеспечивая конкурентный уровень доходов», – цитирует эксперта «Российская газета».

Как уже сообщал «Новый День», ранее РИА «Рейтинг» опубликовало данные, согласно которым по итогам 9 месяцев прошлого года Крым оказался в лидерах сразу по трем макроэкономическим показателям, а Севастополь – по одному.

За январь – сентябрь 2017-го года темпы роста работ в строительстве на полуострове выросли более чем в три раза. Также в Крыму зафиксировано самое существенное среди российских регионов увеличение реальных денежных доходов населения (+8,1%) и консолидированных бюджетов (+61,3%).

Севастополь, в свою очередь, возглавил таблицу субъектов РФ по росту оборота розничной торговли (+17,4%). В регионах этот показатель не превысил 9%.

Симферополь, Оксана Мурзина

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