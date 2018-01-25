Брошенные беглыми украинцами земли в Крыму отдадут муниципалитетам

В Крыму не осваивается порядка 150 тысяч гектар сельскохозяйственных земель. Среди простаивающих участков есть территории, которые находятся в аренде или принадлежат предприятиям, чьи владельцы находятся на Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», использовать не осваиваемые участки планируют с весны 2018 года, для чего чиновники формируют законодательную базу.

«Наша задача совместно с министерством имущества и земельных отношений передать эти земли в муниципальную собственность администрациям», – пояснил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, добавив, что за счет освоения сельхоз земель в муниципалитетах повысится собираемость налогов, а также появятся новые рабочие места.

По данным первого заместителя министра сельского хозяйства республики Владимира Анюхина, в 2018 году в Крыму планируют высадить более тысячи гектар новых виноградников. В 2016 году виноград удалось высадить лишь на участках общей площадью 500 гектар, в 2017 году – 670 гектар.

«Как следствие развития отрасли виноградарства, радуют показатели и в виноделии. На сегодняшний день в Крыму работает более 30 винодельческих предприятий, различных форм собственности», – заявил Анюхин.

По его словам, всего в Крыму виноградники занимают земли площадью 18 тысяч гектар. Но не всех из них устраивают аграриев.

«На сегодняшний день мы имеем серьезную проблему: у нас достаточное количество земель, на которых и по документам, и фактически расположены старые посадки виноградников, уже изживших себя как продуктивные виноградники. Процент таких посадок в общей массе винограда составляет от 20% до 40% в зависимости от региона», – пояснил Анюхин.

Между тем, в министерстве сельского хозяйства отмечают успехи и в отрасли плодоводства. За четыре года в республике заложили более 1700 гектар садов. В 2018 планируют посадить более 600 гектар молодых садов. При этом если для высадки виноградников приходится использовать импортные саженцы, то для садов посадочный материал могут поставлять крымские питомники. Кроме того, Анюхин анонсировал развитие ореховодства в Крыму. Планируется, что в 2018 году орешник высадят на участках площадью 600 гектар.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.01.18

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