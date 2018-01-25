Свидетель Чубаров: сенатора от Крыма Ковитиди страшно напугала Русская весна

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди поддержала представителя запрещенной в России организации Меджлис крымского-татарского народа на знаковом для республики собрании депутатов 26 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер Меджлиса, украинский нардеп Рефат Чубаров, выступивший в качестве свидетеля на допросе по делу «о государственной измене» экс-президента Украины Виктора Януковича.

Глава экстремистской группировки утверждает, что будучи в то время депутатом Верховного Совета Крыма, пытался воздействовать на своих коллег, чтобы они не принимали никаких пророссийских решений. Так как из-за этого Крым мог бы на следующий день «проснуться в хаосе и катастрофе».

«Я говорил о вмешательстве в дела Украины. Некоторые коллеги – я видел по глазам – все это понимали и внутренне поддерживали. Известный депутат… Ковитиди, которая до этого работала в Министерстве юстиции Украины, потом в управлении юстиции Севастополя, потом – народный депутат, приближенный к власти, она вышла и поддержала меня. Она сказала, что Рефат говорит абсолютную правду, что, если мы сейчас не подумаем, что давайте думать о детях, о внуках, что мы – единая Украина, и все такое прочее. Это та Ковитиди, которая сегодня сенатор», – цитирует Чубарова Политнавигатор.

Стоит отметить, что Ковитиди делала заявления о «целостной Украине» во время событий Русской весны не только среди депутатов Верховного Совета, как это утверждает Чубаров. Крымские пользователи соцсетей довольно часто обсуждают видео, записанное 26 февраля 2014 года, на котором будущий сенатор говорит: «Мы сегодня за единство автономии в составе Украины». В середине января этого года Ковитиди прокомментировала свои слова, сравнив себя с разведчиком, который искусно вводит в заблуждение врага.

«Вы представляете себе, если мы знаем, куда мы движемся, что мы делаем, прекрасно понимаем, что вокруг нас спецслужбы, – и выходим и говорим: «Мы сейчас будем воссоединяться с Россией». Вы представляете Штирлица, который выходит и публично говорит Мюллеру: «Я – советский разведчик, давайте вместе сейчас изменим ход войны»? Поэтому только глупые люди могут себе представить, что то, что мы делали, могло произойти с открытым забралом – вот мы откроемся и скажем: «Друзья, мы за Россию». Мы знали, куда мы идем, мы знали, что мы делаем», – цитирует «ForPost» Ковитиди.

Заодно сенатор обвинила в провокациях обсуждающих видеоролик: «И все те люди, которые подхватили эту тему – провокаторы. Они же ничего с нами сделать не могут – и бросают даже не дерьма кусок в чан с медом, а маленький засохший червяк, на который нормальные люди не реагируют. Все прекрасно знают – важен конечный результат: если бы мы хотели сохранить единство, то не повели бы себя так, как повели», – объяснилась Ковитиди.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 25.01.18

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