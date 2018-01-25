Крымчанин регулярно угонял трактор, чтобы навестить приятелей

В Ленинском районе рабочий фермы придумал, как навещать знакомых с комфортом.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, 45-летний крымчанин четырежды угонял хозяйский трактор для поездок к приятелям. Владелец каждый раз находил технику не в том месте, где оставил накануне. Заодно, чтобы не приходить с пустыми руками, рабочий фермы прихватывал с собой металлические предметы, которые продавал, а деньги тратил на алкоголь.

Общая сумма украденного составила 15 тысяч рублей.

После задержания мужчина, уже имевший ранее проблемы с законом, сознался в содеянном.

В отношении крымчанина возбуждены сразу девять уголовных дел по части 1 статьи 166 (угон) и части 1 статьи 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ленинский район, Оксана Мурзина

Ленинский район. Другие новости 25.01.18

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