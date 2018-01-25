В Крыму предлагают возродить вытрезвили за счет общественников

Медицинские вытрезвители необходимо восстановить в больших городах Крыма. Выпивший лишнего гражданин на улице становится либо жертвой, либо сам совершает противоправные деяния, заявляют в полиции.

По словам замначальника отдела по делам несовершеннолетних МВД России по Республике Крым и Севастополю Виктора Билоконя, в 2017 году в Крыму в состоянии алкогольного опьянения совершено почти 3 тысячи преступлений, из них 50 убийств и еще свыше 100 случаев причинения тяжких телесных повреждений.

«Большинство таких преступлений возникают спонтанно, когда люди между собой вроде и в нормальных отношениях, но чрезмерное употребление алкоголя приводит к необратимым последствиям: сегодня человек был уважаемым, а завтра проснулся преступником», – указал он.

Попадая на улицу, нетрезвый гражданин имеет 99,9% шансов стать участником правонарушения, как жертва или инициатор, заявляют в МВД, настаивая на возрождении института медицинских вытрезвителей.

«Данный вопрос прорабатывается МВД и Советом министров Крыма, – пояснил Билоконь. – Человека помещают в вытрезвитель, он там до утра проспался, и по сравнению с тем ущербом, который он может причинить, стоимость его пребывания – это мелочь».

Главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Крыма Марина Шоренко добавила, что полиция не занимается пьяными до правонарушения, медики – до ухудшения состояния здоровья. По этой причине на региональном уровне нет понимания, в чьей структуре могут быть вытрезвители.

«Опыт других регионов показывает, что вытрезвитель может организовать некоммерческая организация с возмещением части расходов через бюджетные гранды, – указала Шоренко. – Но пока таких заявок не поступало».

По словам специалиста, принудительного лечения от алкоголизма в настоящее время нет, за исключением ситуаций медицинского характера или решения суда.

«При определенных правонарушениях и преступлениях суд может вынести решение о проведении диагностики, лечения и профилактики у лиц, которые совершили деяние в состоянии алкогольного опьянения», – уточнила Шоренко и добавила, что еженедельно в наркодиспансер поступают 3-5 человек с решениями судов о лечении и выполнение мероприятий у нарколога отслеживает МВД или УФСИН.

Как уже сообщал «Новый День», в 2013 году вернуть вытрезвители просили крымские медики, поскольку бригады «скорой помощи» остаются с такими пациентами один на один.

После ликвидации медвытрезвителя в Симферополе на его базе открыли Центр детоксикации и медико-социальной реабилитации, рассчитанный на 25 наркологических коек. Сотрудники милиции на спецтранспорте должны были подбирать пьяных с улиц и доставлять в центр для детоксикации, за которую впоследствии клиент должен был заплатить. Однако на практике брать плату оказалось нереально, а патрули перестали подбирать пьяных на тротуарах.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 25.01.18

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