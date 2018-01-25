Украина выпала из сотни самых чистых и здоровых стран

Украина не попала в сотню экологически чистых стран.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Незалежная» заняла лишь 109-е место в рейтинге экологической эффективности, составленном экспертами Йельского университета.

Отметим, что за два года страна скатилась сразу на 65 строчек и потеряла 26 баллов (79,69 в 2016-м и 52,87 – в 2018-м), став своеобразным рекордсменов по стремительности падения.

Украину опередили не только Россия (52-место) и страны постсоветского пространства, но и далекие от успехов в деле защиты окружающей среды и здоровья нации Намибия (79-е место), Эквадор (87-е), Никарагуа (97-я строчка) и Нигерия (100-я).

Отметим, что с момента обнародования предыдущего рейтинга Россия скатилась вниз на 20 строчек, пропустив вперед Белоруссию (44-е место).

Рейтинг экологической эффективности публикуется раз в два года и охватывает 180 государств мира. При составлении учитываются 22 показателя в 10 категориях: состояние окружающей природной среды и жизнеспособности ее экологических систем, сохранение биологического разнообразия, противодействие изменению климата, состояние здоровья населения, практика экономической деятельности и степень ее нагрузки на окружающую среду, а также эффективность государственной политики в области экологии.

Идеальная страна может получить 100 баллов. В этом году таковых не оказалось, но максимально к идеалу приблизились Швейцария (87,42 балла), Франции (83,95 ) и Дания (81,60). Отметим, что прошлый лидер – Финляндия, набравшая два года назад 90,68 балла, оказалась лишь 10-й, набрав 78,64 балла.

В десятке самых неблагополучных стран оказались Ангола, Центрально-Африканская республика, Нигер, Лесото, Гаити, Мадагаскар, Непал, Индия, Демократическая республика Конго, Бангладеш, Бурунди.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 25.01.18

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