Крымские поклонники «Боярышника» перешли на «Корвалол» и «Барбовал»

Количество потребителей спиртовых лосьонов «Боярышник» в Крыму значительно снизилось после серии публикаций о смертельных последствиях его применения внутрь и запрета на продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта. Однако на смену «бояре» пришли капли на спирту «Корвалол» и «Барбовал», передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, запрет на непищевые спиртосодержащие жидкости в розничной сети был введен правительством после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник». ЧП случилось в Иркутске в декабре 2016-го. Тогда от отравления метанолом погибли 74 человека. За время действия эмбарго количество летальных случаев отравления алкоголем снизилось на 25%.

Как рассказала главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Крыма Марина Шоренко, после пика потребления «Боярышника» в 2015-16 годах медики констатируют значительный спад.

«Был период, когда употребляли в больших количествах, и мы сталкивались с развитием тяжелой патологии после «Боярышника», – отметила Шоренко. – Сейчас спад значительный, но на смену лосьонам пришли спиртовые настойки типа «Корвалол» и «Барбовал».

По словам специалиста, кроме алкоголя в спиртовых каплях содержатся лекарственные препараты, которые быстрее формируют зависимость, чем алкоголь. Злоупотребление настойками характерно для возрастной группы старше 40 лет. Доля несовершеннолетних, которые попадают в медицинские учреждения в связи с употреблением алкоголя, значительно уменьшилась. Однако здесь наблюдаются два процесса: раннее употребление крепких напитков и пьяные девичьи дебоши.

«На 18-20 лет сместился возраст употребления слабоалкогольных напитков, в том числе и пива, – указала Шоренко. – Но обращает на себя внимание то, что чаще всего это барышни, которые попадают в наше поле зрения через правоохранительные органы за распитие в общественных местах и вызывающее поведение».

В целом, на сегодняшний день около 27 тысяч крымчан имеют диагноз «алкоголизм» и еще около 8 тысяч – не сформированное заболевание и находятся под наблюдением.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 25.01.18

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