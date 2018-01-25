Коллекторы угрожают убить крымчан за чужие долги (ФОТО)

Коллекторы угрожают расправой крымчанам, не имеющим никаких задолженностей перед финансовыми организациями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коллекторские фирмы рассылают смс-сообщения, в которых угрожают убить жителей республики, если они не вернут чужой долг.

Подобные угрозы получил симферополец, обратившийся в редакцию РИА «Новый День». В прошлом году его коллега взял займ в одной из финансовых компаний. А в договоре, в графе «Рабочий телефон», указал личный мобильный номер симферопольца. Мужчина узнал об этом после увольнения коллеги, когда ему начали звонить коллекторы с угрозами и требованиями вернуть чужой долг.

Сначала крымчанин игнорировал их звонки, тогда коллекторы начали отправлять смс-сообщения, в которых описывали как расправятся с семьей симферопольца, если он не вернет долг за своего коллегу.

Мужчина решил обратиться в отдел полиции, расположенный неподалеку от его дома. Но полицейские заявление у него не приняли: «Сказали, что заявление нужно писать на конкретное лицо или конкретную организацию, а не на «номер телефона». Это какой-то бред! Ведь, к примеру, если я бы шел по улице и на меня напал незнакомый человек и отобрал кошелек – как я узнаю , как его зовут, на кого я буду писать заявление?», – возмутился симферополец.

Поняв, что в полиции ему не помогут, мужчина решил смириться с угрозами, предположив, что они являются просто психологическим методом воздействия со стороны коллекторов. Мол, до их воплощения в реальность, скорее всего, не дойдет – просто вымогатели рассчитывают, что не все могут выдержать поток оскорблений и запугиваний, поэт ому некоторые отдают чужие долги. Но спустя несколько месяцев угрозы в смс-сообщениях продолжили приходить симферопольцу.

Как пояснили корреспонденту РИА «Новый День» в МВД, житель Симферополя мог обратиться к некомпетентному сотруднику, так как подобные обращения от граждан по закону должны приниматься.

«У нас было такое заявление буквально три дня назад. Женщина указала, что ей звонят и угрожают коллекторы с определенных номеров, при том, что к кредиту она никакого отношения не имеет», – рассказал собеседник агентства.

В МВД пообещали принять заявление у симферопольца и даже провести служебную проверку, если он укажет на сотрудника, который отказался давать делу ход. При этом подчеркнули – если будет установлено, что полицейский действительно проявил некомпетентность, его ждут серьезные проблемы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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