Энергобезопасность Крыма повысится к весне

Крым будет снабжать электроэнергией Ростовская атомная электростанция.

Как уже сообщал «Новый День», энергосистема Крыма максимально потребляет 1 тысячу 442 МВт и является дефицитной: 800 МВт поступает по энергомосту «Крым – Кубань», объем собственной генерации составляет 460 МВт, причем две трети дают нестабильные ветровые и солнечные станции.

Новую линию электропередач протянут через Кубань. Это позволит повысить устойчивость энергосистемы не только Крыма, но и юго-западных районов Краснодарского края. Напряжение на ЛЭП «Ростов – Крым» планируют подать 16 марта.

Предполагается, что вводом в строй очередной ветки энергомоста Крым будет защищен от отключений во время аварий или внештатных ситуаций на местных ТЭС.

Симферополь, Лиана Макоба

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