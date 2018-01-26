На Украине вынесли приговор россиянину, задержанному в Донбассе

На Украине приговорили к 10 годам лишения свободы 22-летнего гражданина России Виктора Агеева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», россиянина взяли в плен 27 июня 2017 года районе села Желобок Славяносербского района Луганской области. Агеев рассказал, что в марте подписал контракт с Вооруженными силами России, после чего был отправлен в Ростовскую область, а оттуда в Донбасс.

В Минобороны РФ заявили, что Агеев был уволен в запас со срочной службы в мае 2016 года и контракт на прохождение военной службы не подписывал. В ЛНР назвали его военнослужащим Народной милиции. В плен Агеев попал во время

столкновения 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ с разведгруппой 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса ЛНР.

25 января Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил Агеева к 10 годам лишения свободы.

«По мнению прокурора так называемая самопровозглашенная ЛНР является террористической организацией, в которую и вступил по контракту россиянин Агеев, – сообщил адвокат подсудимого Виктор Чевгуз. – Кроме того, Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества». По мнению защиты, предложенная прокурором квалификация содеянного Агеевым статье 258-3 часть 1 УК Украины (участие в террористической организации) является ошибочной. Поэтому приговор собираются обжаловать и по вопросам квалификации, и по мере наказания. «На наш взгляд, с учетом смягчающих обстоятельств, наказание в виде 10 лет лишения свободы, является чрезмерно суровым», – заявил Чевгуз.

Напомним, еще двух россиян – Ерофеева и Александрова по аналогичным статьям приговорили в Киеве к 14 годам лишения свободы.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.01.18

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