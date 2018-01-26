В Крым идет потепление: уже выходные столбики термометров в большинстве районов полуострова днем не будут опускаться ниже нулевых отметок. А с понедельника плюсовые температуры будут отмечаться и ночью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня холоднее всего будет на восточном побережье Крыма: в Керчи – до минус 4. Теплее всего – на ЮБК: до плюс 6. В выходные температура воздуха будет колебаться от минус 7 ночью до плюс 4 днем. Все это время будет дуть северо-восточный ветер, возможны обильные снегопады.

В понедельник, 29 января, ветер изменится на западный, усилившись до 10 -15 метров в секунду, а температура воздуха повысится: днем – до плюс 9.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 26.01.18

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