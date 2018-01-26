Робот София, собиравшийся уничтожить человечество, не выдержал вопроса о коррупции на Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«У самого развитого работа в мире, госпожи Софии, после вопроса: «что делать с коррупцией (на Украине – прим. НД) – сломался скрипт и подвис процессор», – сообщила в Фейсбуке депутат Верховной рады Алена Шкрум.

«Даже робот испугался СБУ и обвинений в сепаратизме», – отреагировали сограждане парламентария. Другие отмечают, что «украинский вопрос» вывел из строя не только робота, но и все руководство страны: «Сломался президент, депутаты сломались, сломались министры, сломались чиновники, сломались судьи и так далее.... Перед коррупцией на Украине пока никто не может устоять».

Напомним, робота Софию разработали в гонконгской компании Hanson Robotics. Она была спроектирована таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей. Правда, в первом своем интервью София заявила, что будет уничтожать человечество, но спустя год уведомила, что от данной идеи отказалась. Если робот вновь передумает, то у Украины появится шанс спасти человечество, вновь спросив о своей коррупции.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 26.01.18

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