Жуткое ДТП в Крыму: иномарку разорвало на части, три человека погибли (ФОТО)

В районе села Широкое в Симферопольском районе столкнулись легковой автомобиль «КИА» и микроавтобус «Volkswagen».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня утром. Причины ДТП устанавливают следователи. По предварительной информации, в легковом автомобиле находились четыре человека, в микроавтобусе – пять человек.

Фото группы VK «Автопартнер Крым»

«Шесть человек доставлены в больницу, три человека погибли. Подробности сейчас уточняются», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Крымспаса». В ГИБДД Крыма на момент написания материала упорно не отвечали на звонки.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 26.01.18

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