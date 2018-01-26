ФСБ: в районе Турецкого вала задержали украинца-нелегала

Крымские пограничники задержали украинца, пытавшегося тайком попасть на полуостров. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 37 летний житель Донецкой области пробрался на территорию Крыма, минуя установленные пограничные украинские и российские пункты пропуска. Однако нелегал не смог далеко уйти: его задержали в районе Турецкого вала. При себе иностранец не имел никаких документов, удостоверяющих личность.

В настоящее время в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Задержанный находится под стражей, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

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