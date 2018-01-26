В Крым приедут представители более 50 государств

В апреле Крым посетят представители более полусотни государств. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

«Пока США продлевают старые санкции и вводят новые, Ялтинский международный экономический форум в апреле планирует принять более 500 международных участников из 50-60 государств. Это больше, чем в прошлом году, когда в ЯМЭФ участвовали более 200 иностранных гостей из 46 стран», – рассказал крымский премьер.

Аксенов отметил, что на территории Крыма зарегистрировано около трёх тысяч юридических лиц, учредителями которых являются иностранные организации и граждане из 33 стран. В их числе Австрия, Великобритания, Кипр, Панама, Турция и ряд других государств. Большой интерес к сотрудничеству проявляют итальянские бизнесмены. Сегодня зарубежным инвесторам предоставлена возможность работать на полуострове, не афишируя своего присутствия в регионе, поэтому число европейцев, вкладывающих в Крым, неуклонно растет.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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