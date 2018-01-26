Железную дорогу Крымского моста электрифицируют

Правительство РФ поддержало предложение электрифицировать железнодорожную ветку Крымского моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего на первом этапе будет электрифицировано порядка 45 километров железной дороги, включая мостовой переход и станцию Багерово в Керчи. На Таманском полуострове железнодорожная инфраструктура уже подключена к электричеству.

«Успешная реализация проектов энергообеспечения Крыма позволила нам уже сейчас, на стадии строительства новой железнодорожной инфраструктуры в Крым, положительно решить вопрос ее электрификации и не допустить бросовых затрат на создание инфраструктуры на станции Тамань – Пассажирская под смену тяги с электровозов на тепловозы. Эти средства теперь перенаправлены на электрификацию железной дороги на переменном токе», – цитирует РИА «Новости» министра транспорта РФ Максима Соколова. По его словам, электрификация не потребует дополнительных затрат и будет выполнена одновременно со строительством железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Затем работы по электрификации будут проведены на железной дороге Керчь – Джанкой.

Как сообщал «Новый День», в планах транспортного ведомства РФ к 2025 году электрифицировать все железные дороги полуострова: от Крымского моста до Джанкоя, Феодосии, Керчи, Евпатории, Симферополя и Севастополя. На осуществление задуманного необходимо около 57 млрд рублей.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 26.01.18

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