Полицейские из Севастополя, избившие человека, останутся на свободе

Севастопольские полицейские, избившие человека, избежали тюрьмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Балаклавский районный суд признал их вину, но решил, что четыре года лишения свободы условно для каждого будет справедливым наказанием.

По информации управления Следственного комитета по Севастополю, преступление полицейские совершили в декабре 2014 года. Началось все с конфликта двух мужчин, один их которых вызвал наряд полиции.

«Когда стражи порядка прибыли, мужчина высказал претензии, что наряд слишком долго ехал. На что стражи порядка, применив в отношении местного жителя силу, без каких-либо законных оснований и объяснений надели на него наручники и произвели незаконное задержание. Затем вместе с участковым уполномоченным мужчину поместили в служебный автомобиль и доставили в отдел полиции, где избили и удерживали в течение нескольких часов», – пояснили в пресс-службе управления Следственного комитета.

По их информации, участковый угрозами заставил мужчину подписывать документы, не разрешая читать их. Только после этого избитого вывели из здания полиции и вернули ему незаконно изъятые вещи.

Кроме участкового на скамью подсудимых попал оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району. Оба признаны судом виновными в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств. Их лишили права занимать должности в силовых структурах в течение трех лет. Для условного наказания установлен испытательный срок на три года.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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