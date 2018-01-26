Жительницу Севастополя ГИБДД оштрафовала 52 раза за две недели

Жительница Севастополя оплатила 52 штрафа по нарушениям ПДД, зафиксированным камерами на дорогах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина заплатила 32 тысячи рублей, после того как инспекция передала в службу судебных приставов информацию по штрафам.

В службе уточнили, что постановления от ГИБДД по нарушениям жительницы Севастополя приходили в период с 9 по 22 января.

«22 января должнице были вручены постановления о возбуждении исполнительных производств, разъяснены последствия неуплаты штрафов, такие как взыскание исполнительского сбора в размере 1000 рублей по каждому исполнительному производству, наложение ареста на имущество и денежные средства, направление в судебные органы заявлений об установлении временного ограничения выезда за пределы Российской Федерации и об ограничении на пользование специальным правом», – сообщили управлении службы судебных приставов по Севастополю.

Также в ведомстве отметили – с начала 2018 года штрафы за нарушение правил на дорогах, зафиксированных камерами, в службу поступают в большом объеме.

При этом севастопольские общественники рекомендуют оспаривать некоторые штрафы, так как не все нарушения, которые фиксируется установленными в Севастополе камерами, действительно таковыми являются. В качестве примера активисты приводят ситуацию с участком дороги в районе села Поворотное.

«Суть жалобы заключается в том, что при подъезде к селу Поворотное установлен знак с ограничением скорости 70 км/ч, который после перекрестка теряет свои ограничения. Несмотря на это, далее установлен знак 50 км/ч, что является грубым нарушением требований законодательства и является основанием для отмены штрафа», – пояснил председатель РОО «Дорожный контроль-Севастополь» Максим Мишин, подготовивший типовую форму жалобы для автомобилистов, несогласных с получением штрафа.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 26.01.18

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