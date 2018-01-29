На Ай-Петри ребенок упал в 4-метровый провал

На Ай-Петри в 4-метровую яму провалился ребёнок. Об этом сообщили очевидцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные. Ребенок отбежал несколько метров от дороги и исчез. Как оказалось, он не заметил провал, присыпанный снегом, и упал в яму шириной около полуметра и глубиной 4 метра. Пострадавшего достали, «вроде отделался испугом», – рассказали очевидцы.

Правда, точного места происшествия назвать не смогли, отметив лишь: «Чуть дальше от этого места, которое я обвел на фото, под подобным кустом» и что это вид в сторону Алушты.

Фото группы «Автопартнер Крым» (VK)

«Ай-Петри зимой – это одна сплошная яма. Можно провалиться где угодно», – прокомментировали инцидент крымчане.

МЧС о подобном происшествии пока не сообщало. По данным спасателей, в субботу на Ай-Петри пострадали двое несовершеннолетних: дети 13 и 6 лет катались на тюбинге и врезались в ограждение. С серьезными травмами их отправили в Ялтинскую городскую больницу.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 28.01.18

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