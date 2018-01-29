Севастополец пытался «увести» у города корабль

В Севастополе местный житель пытался присвоить судно, находящееся в городской собственности.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, в июне 2015 года на основании судебного решения за жителем Севастополя в Государственном судовом реестре Российской Федерации зарегистрировано право собственности на самоходную грунтоотвозную шаланду «Дунайская-603» стоимостью свыше 15 миллионов рублей.

Однако сотрудники прокуратуры в ходе проверки установили, что решение суда подложное и потребовали вернуть судно городу.

В ведомстве не стали сообщать информацию о личности мошенника, добавив лишь, что в настоящее время требование прокуратуры удовлетворено, а в отношении горожанина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 29.01.18

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