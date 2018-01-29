В Крыму чуть не сгорел Свято-Успенский монастырь

В Бахчисарайском районе Крыма едва не сгорел Свято-Успенский мужской монастырь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сигнал о возгорании деревянных построек, расположенных на территории святыни, поступил от очевидца около 21:29. По предварительной версии, полыхать начало в котельной, после пожар распространился на соседние здания. Так как строения были выполнены из дерева, огонь моментально охватил семь построек. Люди смогли самостоятельно покинуть помещения, поэтому жертв и пострадавших нет. К моменту приезда пожарно-спасательных подразделений площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. «Существовала угроза распространения огня на здание храма и соседние постройки, поэтому главной задачей огнеборцев стала защита культового сооружения и обеспечения безопасности людей. Работу личного состава осложнял ветер, порыва которого усиливали распространения огня. В связи с этим были запрошены дополнительные силы», – сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

В 23:00 огнеборцам удалось остановить распространение огня, отрезав его путь к храму. Площадь пожара составила 336 квадратных метров. Пожар уничтожил здание трапезной, три хозяйственных помещения и торговые лавки. Причину случившегося выясняют эксперты.

Бахчисарай, Анастасия Зук

Бахчисарай. Другие новости 29.01.18

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