Украинцев с детского сада приучают: Крым – это Россия

Украинцев с детского сада начали приучать к тому, что Крым – это Россия. Радикальные патриоты возмущаются, но педагоги призывают не устраивать политические дебаты в детском пространстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , очередной скандал пытаются раздуть в Харькове. Там в детском саду изучали географию Украины с помощью карты, на которой нет Крыма. Поскольку это современное учреждение, о своей деятельности детсад рассказывает в соцсетях. Пользователи одной из них попытались уличить преподавателей дошкольного заведения в безграмотности и потребовали изменить карту. На что последовал ответ: «Дети получают информацию об окружающем мире в режиме реального времени. А в режиме реального времени Крым является территорией Российской Федерации, к сожалению. Если завтра ситуация изменится, мы распечатаем новую карту и продемонстрируем ее детям».

Правда, позже – под натиском истеричных комментаторов – из соцсети удалили и карту, и обсуждение. Но не потому, что сотрудники детсада осознали ошибку, а потому, что развернувшиеся дебаты «неактуальны для пространства».

Руководство руководитель Dada Space, комментирую ситуацию журналистам, тоже заявило, что в действиях преподавателей не было никаких ошибок, а публикацию удалили, чтобы не втягивать детское учреждение в политические разборки.

Напомним, карту «Незалежной» без Крыма использовали и в Черновицкой области – на концерте, посвященном Дню соборности Украины. Сейчас этой историей занимается СБУ.

Между тем, в Европе все чаще отказываются поддерживать Украину в ее притязаниях на Крым. Так, во Франции активно продают глобусы с российским полуостровом, а в странах ЕС выходят телепередачи и публикации в прессе, в которых демонстрируется карта Украины без Крыма.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.01.18

В Крыму чуть не сгорел Свято-Успенский монастырь. / Севастополец пытался «увести» у города корабль. / Евроинтеграция: Украину накроют молочные бунты – сельчан лишат последнего заработка. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»